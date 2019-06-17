تجديد مشاركةرالي ايطاليا ساردينيا في بطولة العالم

انسامد - 17 يونيو - حزيران - توصل نادي السيارات الإيطالي إلى اتفاق مع بطولة العالم للراليات لتجديد ادراج رالي ايطاليا ساردينيا ضمن جدول بطولة العالم للراليات لمدة ثلاث سنوات قادمة.



قال رئيس نادي السيارات الإيطالي أنجيلو ستيتش تشي دامياني ، الموجود حاليا في مدينة ألغيرو لحضور سباق ساردينيا 2019 في اطار الجولة الثامنة من بطولة العالم ان الصعوبات التي ذللناها لتاكيد مشاركة رالي ايطاليا لم تكن بسيطة علي ضؤ اعادة ترتيب جدول البطولة الدولية .



و اشار الي انه يمكن الان الاعلان أن العمل تم انجازه قد أثمر وأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق للنزاع حول ابقاء الراليات الإيطالية وخاصة رالي سردينيا لمدة ثلاث سنوات أخرى في البطولة العالمية.



و اكد ان هذا الاتفاق مهم للغاية أيضًا وقبل كل شيء للبلاد التي ستكون الآن قادرة على التنظيم والعمل على الحدث برؤية أوسع".



