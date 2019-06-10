الفاروميو ستلفيو كوادريفوليو تشارك في غامبول 3000

انسامد - 10 يونيو - حزيران - تشارك السيارة الفاروميو ستلفيو كوادريفوليو في النسخة الحادية و العشرين من رالي غامبول 3000 و الذي تقدر مسافاته هذا العام 4828 كيلو متر من الطرق المفتوحة .



سيعبر المتسابقون الاراضي الاوروبية بدئا من ميكونوس حتي ينهون مسابقاتهم في ايبيزا يوم 12 يونيو مرورا باثينا و سيسالونيك و ميناء بورتو مونتنجرو الجبل الاسود .



سيبدأ السباق من كرواتيا يوم الحادي عشر من يونيو ليصل المتسابقون الي البندقية ثم يشارك المتسابقون في اليوم التالي في عرض للسيارات في بالوتشو..ثم يواصلون الرحلة الي مونت كارلو ثم برشلونة قبل اختتام المسابقات في ايبيزا .



سيكون الموعدالإيطالي في 12 يونيو في مركز الفاروميو في بالوتشو ، خلال الرحلة بين فينيسيا ومونت كارلو ،حيث يمكن منح الحاضرين فرصة اجراء تجربة مثيرة على الحلبة على متن جوليا وستيلفيو كوادريفوجليو.



وقد اطلق هذا الرالي الشهير للسيارات علي الطرقات العامة في جميع انحاء العالم عام 1999 علي يد ماكسيميليون كوبر و كان يهدف الجمع بين محركات السيارات المتميزة و المشاهير و الموسيقي و الترفيه في حدث واحد و كان يحضر السباقات علي متن سيارات فاخرة بجانب مشاهير العالم اجمع بهدف الترويج للمشروعات المفيدة لمؤسسة غامبول .



