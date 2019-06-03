رينو تناقش الثلاثاء عرض الإندماج مع فيات كرايسلر

أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - يعقد مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اجتماعا يوم الثلاثاء للرد على الاقتراح الذي تقدمت به شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للاندماج مع الشركة الفرنسية والاعداد لبدء مفاوضات حصرية مع المجموعة الإيطالية الأمريكية.



وأعرب وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن تأييده لفكرة الاندماج بين رينو وفيات كرايسلر، منوها أن المشروع فرصة حقيقية لرينو ولصناعة السيارات الفرنسية.



وستعمل فرنسا التي تعتبر المساهم الرئيسي في شركة رينو بنسبة 15%، على ضمان الالتزام بالشروط الأربعة التي وضعتها باريس لاتمام عملية الاندماج مع فيات كرايسلر، وفقا لوزير الاقتصاد الفرنسي.



وتتمثل هذه الضمانات الاربعة في احترام تحالف رينو-نيسان، حماية الوظائف والمنشآت الصناعية الفرنسية، والادارة المتوازنة ومشاركة المجموعة المستقبلية في المشروع الأوروبي للبطاريات الكهربائية.



