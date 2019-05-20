الفاروميو 1928 اجمل سيارة قديمة في العالم

انسامد - 20 مايو - ايار - حصل جيوفاني موتشيرى و دانييل بونيتي من فريق الفاروميو علي جائزة اجمل سيارة قديمة في العالم وهي الفاروميو 6c لعام 1928 و التي يملكها متحف الفاروميو اريس و قد حصلت علي 74752 نقطة.



و يعمل موتشيري طبيبا من باليرمو و بونيتي صحفية و اعربا عن سعادتهما البالغة بالحصول علي المرتبة الاولي في هذه المنافسة الصعبة علي حد قولهما حيث ظلا يحاولان لسنين عديدة ..و يرجعون الفوز هذه المرة الي مساندة مجموعة هيريتيدج جروب التي منحتهما حق ركوب سيارة الفا روميو الموجودة بالمتحف و التي يفخرون انها حملت اسميهما .



و قد انتهت الدورة 37 لمسابقة 1000 كيلو متر لعام 2019 و قد عبرت السيارات القري الايطالية الجميلة و فاجئت السكان المحليين .



شارك في المسابقة 430 سيارة في البداية و انسحب 53 متسابق قبل البداية و بلغت فترة قيادة السيارات 4 ايام منها 40 ساعة خلف المقود مرورا بمائتي مقاطعة و 7 مناطق .



ورغم الاحوال الجوية السيئة الا ان المتسابقين لم يفقدوا حماسهم و قد اقيم حفل كبية في الحي التاريخي في بريسكيا للاحتفال بنهاية المسابقة و تسليم الجوائز.

