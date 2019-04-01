سيارات بي إم دبليو زد 4 بحلول جديدة وتكنولوجيا متطورة

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - تجسد سيارة بي إم دبليو زد 4 ما تطلق عليه شركة BMW "فلسفة Z" ، وتقوم بتحديثها مع حلول جديدة تصل تدريجياً إلى المجموعة بأكملها.



بالمقارنة بالسيارة Z8، سجلت بي إم دبليو زد 4 زيادة 8 سم في الطول و7 سم في العرض، ولكن لديها قاعدة عجلات أقصر، مما يمنحها مرونة أكبر بفضل توزيع مختلف للوزن وانخفاض مركز الثقل.



وأما داخل السيارة فيحتوي على أحدث تكنولوجيا تم استخدامها. وتحتوي السيارة على شاشتين للتحكم، واحدة 12.3 بوصة والأخرة 10.25 بوصة.



وتم اختبار نسخة M40i المزودة بمحرك بقوة 340 حصان الذي يولد عزم دوران قدره 500 نيوتن متر، كما يمكنها الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 4.6 ثانية. وتتمتع السيارة بالانسيابية يمكن معها نسيان حدود الطريق.



كما تم اختبار سيارة sDrive 30i سعة 258 حصان، التي تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة. فهي تتيح لسائقها الانطلاق بسرعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.



تتوفر سيارات بي إم دبليو زد 4 في ثلاثة إصدارات: M40i مدعومة بمحرك داخلي في ست أسطوانات بقوة 340 حصانًا، و sDrive30i وsDrive20i ، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بقوة 258 حصان و 197 حصانا على الترتيب.



