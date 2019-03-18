نتائج قياسية لشركة بورش خلال العام الماضي

أنسامد - 18 مارس /آذار - حققت شركة بورش لصناعة السيارات رقما قياسيا جديدا في عمليات التسليم والإيرادات وأرباح التشغيل خلال العام الماضي.



ففي عام 2018 ، حققت بورش مبيعات بلغت 256.255 سيارة ، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتبلغ 25.8 مليار يورو.



ونمت أرباح التشغيل بحوالي 4% مقارنة بعام 2017 ، حيث بلغت 4.3 مليار يورو، لكن إيرادات المبيعات انخفضت إلى 16.6% مقابل 17.6% في عام 2017.



نتيجة للبرامج المتعلقة بتوجه الشركة لانتاج السيارات الكهربية، ارتفع عدد العاملين لدى الشركة بحوالي 9%، ليصل إلى 32.325 موظف.



وقال أوليفيه بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، إنه خلال السنة المالية 2018 قدمت الشركة مجموعة رائعة من المنتجات، مضيفا أن بورش تعكس محركات البنزين الرائعة والهجينة عالية الأداء.



وأضاف بلوم أنه بحلول عام 2023 ستستثمر بورش حوالي 15 مليار يورو في منتجات جديدة.



ومع ذلك ، فإن رؤية بورش لعام 2019 ليست إيجابية. حيث أشار بلوم إلى أن الشركة تتوقع أداء أقل من العام الماضي ، بسبب عدة عوامل، من بينها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وبريكسيت والتباطؤ الاقتصادي في العديد من المجالات.



