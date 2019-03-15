تراجع مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي في فبراير

انسامد - 15 مارس/اذار - قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات السيارات في أوروبا انخفضت بنسبة 0,9% خلال شهر فبراير الماضي.



وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أنه تم بيع 1.14 مليون سيارة في أوروبا خلال الشهر الماضي.



وأضافت أن مبيعات السيارات بلغت 2.3 مليون سيارة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بانخفاض 2,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



