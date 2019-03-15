تراجع مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي في فبراير

غارات إسرائيلية مكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة
مصر: الأزهر يندد بالهجوم على مسجدين بنيوزيلندا
تونس تحظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان