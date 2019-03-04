فيراري F8 تريبوتو الجديدة تكشف عن نفسها بقوة 720 حصان

أنسامد - 4 مارس /آذار - كشفت شركة "فيراري" عن الصور الرسمية الأولى لسيارة "أف 8 تريبوتو" F8 Tributo، التي ستعرض في الخامس من مارس في معرض جنيف الدولي للسيارات.



وتأتي السيارة بمحرك من ثماني أسطوانات بشكل V8 الأقوى في تاريخ السيارة، حيث تبلغ قوة المحرك 720 حصاناً.



ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 2.9 ثانية، كما يمكنها الانطلاق من الثبات حتى سرعة 200 كيلومتر/ ساعة في غضون 7.8 ثانية.



وتحلّ هذه السيارة مكان طراز 488 GTB، وتتحلّى بوزن أخفّ وبتحسين بنسبة 10% في الكفاءة الدينامية الهوائية، فضلاً عن تجهيزها بنسخة 6.1 الأحدث من نظام التحكّم بزاوية الانزلاق الجانبي.



