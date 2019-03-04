Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - الجديد
فيراري F8 تريبوتو الجديدة تكشف عن نفسها بقوة 720 حصان
    أنسامد - 4 مارس /آذار - كشفت شركة "فيراري" عن الصور الرسمية الأولى لسيارة "أف 8 تريبوتو" F8 Tributo، التي ستعرض في الخامس من مارس في معرض جنيف الدولي للسيارات.

    وتأتي السيارة بمحرك من ثماني أسطوانات بشكل V8 الأقوى في تاريخ السيارة، حيث تبلغ قوة المحرك 720 حصاناً.

    ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 2.9 ثانية، كما يمكنها الانطلاق من الثبات حتى سرعة 200 كيلومتر/ ساعة في غضون 7.8 ثانية.

    وتحلّ هذه السيارة مكان طراز 488 GTB، وتتحلّى بوزن أخفّ وبتحسين بنسبة 10% في الكفاءة الدينامية الهوائية، فضلاً عن تجهيزها بنسخة 6.1 الأحدث من نظام التحكّم بزاوية الانزلاق الجانبي.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إفتتاح مركز أبحاث السلاحف البحرية في بورتيتشي للجمهوررحلة تعليمية عن طريق الوسائط المتعددة ومختبرات العلاج

    ألبوم الصور