إنطلاق سباق "لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط" في دبي

أنسامد - 16 فبراير / شباط / - تنطلق في "دبي أوتودروم" من "الاتحاد العقارية" يومي 15 و16 فبراير (شباط)، سباق لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وسوف يتميز الحدث الذي يقام على مدى يومين بسباق لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط، الذي سيشهد مشاركة إصدارات مطابقة تماماً من سيارة السباق لامبورجيني هوراكان، حيث سيتنافس السائقون في ثلاثة سباقات موزعة على أربعة فئات، هي برو، وبرو أماتشور، وأماتشور، ولامبورغيني كوب.



وقال المدير العام لدبي أوتودروم، فيصل السهلاوي: "دبي أوتودروم هي حلبة سيارات عالمية المستوى وتفخر باستضافة فعاليات رائدة، ومنها سباق لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي. لقد أصبحت دبي أوتودروم اليوم تحظى بمكانة رائدة كشريك مفضل لأهم الأحداث في عالم سباقات السيارات. ونتطلع للترحيب بالسائقين وسيارات السباق من جميع أنحاء العالم".



وسوف تتم دعوة أبطال نهاية الموسم في كل فئة إلى نهائيات سوبر تروفيو العالمية التي ستقام منافساتها سانت أجاتا بولونيز، وهي إحدى ضواحي بولونيا بإيطاليا، حيث سيتنافسون مع أبطال النسخ الأخرى من سباقات تروفيو في أوروبا وآسيا وشمال أمريكا.



