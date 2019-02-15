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تراجع مبيعات السيارات في أوروبا في يناير
    انسامد - 15 فبراير / شباط - انخفضت مبيعات السيارات في أوروبا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

    وكشفت بيانات صادرة عن "رابطة مصنعي السيارات الأوروبية" أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.6% في الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

    وأضافت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن إجمالي السيارات الأوروبية المباعة بلغت في الشهر الأول من 2019 مستوى 1.226.446 سيارة.

    وبلغت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر في أوروبا 72.584 سيارة في يناير، بانخفاض 14,9% عن شهر يناير من العام الماضي، بينما جاءت العلامة التجارية لانسيا الوحيدة التي سلجت معدلات نمو إيجابية بمبيعات بلغت 6،612 سيارة ، بمعدل نمو 54.9%.

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