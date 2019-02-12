فيات "فيورينيو" تحصل على جائزة "المقود الذهبي" في تونس

أنسامد - 12 فبراير /شباط/ - فازت سيارة فيات بروفيشنال Fiorino الجديدة بلقب "عجلة القيادةالذهبية" في فئة "أفضل مركبة تجارية مبيعا في عام 2018 في تونس"، في فاعلية نظمتهاالمجلة المتخصصة "تونس للسيارات" في مدينة "قمرت" التونسية، والتي تمنح جائزة لأفضل العلامات التجارية للسيارات والمركبات التجارية المباعة من خلال مسح للقراء من حيث الأداء الرسمي ورضا العملاء.



وتباع سيارة Fiorino الجديدة في تونس من خلال وكيل Fiat الرسمي، Italcar، الذي ميز نفسه أيضا في فئة "أفضل خدمة شاحنات"، من خلال قسم Italcar Iveco.

