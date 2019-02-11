سيارة رياضية جديدة من أودي بقوة 400 حصان

انسامد - 11 فبراير / شباط / - طرحت شركة أودي طرازا جديدا من سيارتها TT RS مزودة بمحرك خمس أسطوانات، مستوحاة من عالم السباقات، وكانت أكثر التغييرات وضوحًا هي فتحات التهوية الأمامية الأكبر على المصد الأمامي لتظهر في شكل أكثر شراسة.



وجاءت السيارة الجديدة بمحرك تربو سعة 2.5 لتر مزود ب5 أسطوانات.



وتبلغ قوة المحرك 400 حصان مع عزم دوران 480 نيوتن نتر.



ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم /س في غضون 3.7 ثانية.



وجاء التصميم الأمامي والخلفي بشكل جديد يمنح السيارة مظهرًا ديناميكيًا للغاية.



وتتوفر أودي الرياضية الخارقة الجديدة بنظام دفع رباعي وناقل حركة S tronic ذو 7 سرعات.



