ليكزس تطرح للجمهور موديلين جديدين

انسامد - 6 فبراير - شباط - كشفت شركة لكزس عن طرازين جديدين من سياراتها سيتم طرحهما علي الجمهور ضمن فعاليات معرض جينيف القادم للسيارات .



عرضت لكزس الطراز الجديد من لكزس RC F Coupe موديل 2020 والذي تم تحديثه ، ليوفر أداءً محسّنًا وبتصميمً لافت وإصدارًا محدودً للكزس Track Edition RC F، ليمنح عشاق السيارات الرياضية الفاخرة سيارة رياضية يمكن قيادتها كسيارة فاخرة في المدينة وكذلك يمكن استعمالها كسيارة مضمار رياضية قوية مزجت فيها لكزس الرفاهية مع الحرفية بفئة RC F Track Edition والتي تعتبر السيارة الأحدث في الفئة الرياضية F والتي من المتوقع ان تستمر في التطور وتكون سمة أساسية في الاستراتيجية العامة لتصميم السيارات في لكزس .



لقد استفادت لكزس RCF و Track Edition بشكل خاص من التطوير المستمر منذ إطلاقها أول مرة فهي خليط من الفخامة مع الأداء الرياضي القوي ، ومن الواضح ان كلتا النسختين من السيارة تمتلك محرك V8 تلقائي التزود بالهواء ( بدون تيربو) بسعة خمس لتر تم تعديله ليولد قوة حصانية تصل إلى 472 حصان و 535 نيوتن.م من عزم الدوران، وهو ما يمثل زيادة بمقدار خمس أحصنة مقارنة بالطراز السابق .



جهزت السيارة بعلبة سرعة أوتوماتيكية من ثماني 8 سرعات تم تعديلها لتوفر إنطلاقة أفضل، كما أصبحت السيارة تتوفر بميزة التحكم بالانطلاق (Launch control) كمواصفة قياسية ستاندرد، وبهذه التعديلات تنطلق لكزس RC F 2020 من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.2 ثانية، بينما ينجز "إصدار الحلبات" نفس المهمة في أقل من أربع ثوان ولقد اهتمت لكزس عند تحديث السيارة وإعادة تصميمها بتوفير ديناميكية هوائية أفضل، فقد زودت من الأمام بحافة أمامية منخفضة مصنوعة من ألياف الكربون لتخفيف الوزن ولكي تجعل السيارة أكثر تماسكاً مع الطريق وتوجيها أفضل، كما صنعت الجناح الخلفي الثابت من مادة الكاربون فايبر، واختارته الشركة لهذا الإصدار بدلاً من الجناح الخلفي المتحرك في النسخة العادية .



وتدعم هذه الإصدارات من لكزس العلامة التجارية F من خلال تقديم سيارات أداء سريعة ودائمة وذات قدرة عالية تعتمد على مجموعة من التقنيات للمساعدة في جعل أدائها متاحًا لجميع السائقين من جميع مستويات المهارة "، كما يقول كوجي ساتو ، نائب المدير التنفيذي.



الرئيس ، لكزس الدولية.



تمتلك لكزس RC F 2010 2020 مجموعة كبيرة من التغييرات المصممة لتعزيز أدائها وتعميق مظهرها العام. وكان أحد الأهداف الأولى للمهندسين هو تقليل الوزن دون المساس بحساسية الكوبيه في الصقل والصلابة. وهي تستخدم الآن أعمدة نصف مجوفة بدلاً من الأعمدة الصلبة السابقة في حين تتدفق إلى الأعلى بمشعب سحب سفلي وضاغط هواء أصغر يقوم بإزالة الوزن من مقدمة السيارة. كما أن التغيير إلى الألومنيوم من أجل أقواس التحكم في مقدمة القدم وأقواس دعم التعليق العلوية يقلل أيضًا من الوزن مع الحفاظ على الصلابة.



جهزت السيارة بإطارات من ميشلان Pilot Sport 4S الجديدة المصممة خصيصًا من أجل RC F. لتمنح الإطارات لكزس RC F شكلًا فريدًا حيث تم تصميمها لتحسين أداء السيارة في ظل جميع الظروف على الطريق .



من الخارج صقلت لكزس بشكل رياضي لافت حيث تم تحديث المصابيح الأمامية بتصميم يتميز بأضواء LED مدمجة وأضواء تشغيل نهارية مدمجة. كما تم تغيير شكل الشبك الأمامي بإضافة فتحة سفلية تمتد عبر الجزء السفلي لإنشاء واجهة أمامية أقصر بصريا. أما من الخلف فتندمج المصابيح الخلفية الجديدة بشكل أنيق مع الصدام الخلفي الذي أعيد تصميمه ليعطي الفئة الرياضية من لكزس RCF مظهرًا أنيق ومتطور .



تتميز الفئة الجديدة لكزس RC F Track Edition بمجموعة من التحسينات التي تمت هندستها بدقة بالغة لتعمل معًا بسلاسة من أجل رفع أدائها إلى مستوى عالي جديد. فلقد تم الاعتماد في تصميمها على البيانات التي جمعتها لكزس من خلال مشاركاتها الطويلة في السباقات العالمية مثل سلسلة سباقات Super GT و IMSA ، الشيء الذ ي منحها أداء استثنائي من خلال الاعتماد على الهندسة الدقيقة ودقة التجميع .



