سيارة جديدة من مرسيدس محصنة ضد الحوادث

أنسامد - 30 يناير /كانون الثاني - ذكر موقع "موتور وان" أن شركة مرسيدس تسعى لتصنيع سيارة جديدة مخصصة للسلامة ومحصنة ضد الحوادث باسم ESF concept.



ونقل "موتور وان" عن مسؤول مرسيدس بأستراليا قوله إن السيارة الجديدة مزودة بتقنية قيادة ذاتية متطورة، مضيفا أن النظام الجديد مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .



واشار إلى أن السيارة ستقوم بجمع بيانات القيادة ومشاركتها مع خادم مركزي لمعرفة كيفية التحكم في أنظمة مساعدة السائق بشكل أفضل. ومن المتوقع أن تظهر هذه التقنية الجديدة من مرسيدس ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في سبتمبر المقبل.



