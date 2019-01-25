مازيراتي تطرح 150 سيارة فقط من ليفانتي فولكانو

أنسامد - 25 يناير /كانون الثاني - أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية لصناعة السيارات طرح كمية محدودة من طراز "مازيراتي ليفانتي فولكانو" من فئة Suv.



ووفقا لموقع "موتور وان"، ستقتصر عملية البيع على قارتي أوروبا وآسيا.



ومن المقرر أن تطرح مازيراتي 150 نسخة فقط من طراز "مازيراتي ليفانتي فولكانو". وتأتي سيارات مازيراتي ليفانتي فولكانو بنسختين، تحتوي الأولى على محرك توربيني مزدوج من طراز V6 بسعة 3.0 لتر وقوة 345 حصانا، وعزم دوران 499 نيوتن/متر.



بينما تأتي النسخة الثانية بقوة 424 حصانا وعزم دوران يبلغ 579 نيوتن/متر.



