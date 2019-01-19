أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - أعلنت مجموعة دايملر الألمانية في بيان الجمعة إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس-بنز في مصر.



قال ماركوس شيفر عضو مجلس قسم السيارات بشركة مرسيدس بنز الألمانية، إن سلسة الانتاج والتوريد سوف تكون في مصر مرة أخرى، نظرا لأن موقع مصر الجذاب يعطيها نوعا من التنافسية مقارنة بالدول الأخرى، كما أن موقعها المتميز يجعلها مكانا للدعم اللوجستي لشركة مرسيدس بنز الألمانية. وكشف ماركوس شيفر، عن قرار بإنشاء مصنع تجميع جديد لسيارات مرسيدس بنز بالتعاون مع شريك تجاري محلي لدعم مشروع التصنيع .



كما تجري الشركة مناقشات مع الحكومة المصرية لتوفير الدعم اللازم لمصانع الشركة بمصر، وأكد "شيفر" أن دايملر الألمانية تدعم دائما مفاهيم التنقل الحديثة فيما يتعلق بجميع مشروعاتها.



