سيارة فائقة السرعة من بي إم دابليو بقوة 700 حصان

احتدام التجاذب بين وزير الداخلية وعمد نصف المدن الايطالية
لرفضهم تطبيق قانون الامان ومكافحة الهجرة
ليبيا: النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين
بينهم بلحاج والجضران
ليبيا: ترحيل 1047 مهاجرا غير شرعي العام الماضي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
سوريا: ترامب يمنح أربعة أشهر لسحب القوات
بطولة قطر للتنس "قطر أوبن" : السويسري واورينكا ضد الأسباني باوتيستا
تطورات خطيرة على الحدود الإسرائلية اللبنانية
احتجاجات السترات الصفراء في إسرائيل
أسبانيا:إحتفال بالعيد ال 40 للدستور داخل البرلمان في مدريد
احتجاجات في فرنسا ضد زيادة الضرائب على الوقود