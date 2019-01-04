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سيارة فائقة السرعة من بي إم دابليو بقوة 700 حصان
    انسامد - 4 يناير/كانون ثاني - ذكر موقع "موتور وان" أن شركة بي إم دبليو الالمانية لصناعة السيارات تعمل حاليا على إنتاج موديل فائق السرعة بمحرك تبلغ قوته أكثر من 700 حصان.

    وأضاف "موتور وان" أن الموديل الجديد يأتي ضمن فئة M، مشيرا إلى أنه سيتخطى موديل M8 كوبيه.

    وقال الموقع الأمريكي إنه سيتم التخلي عن محرك البنزين سعة 1.5 لتر لإفساح المجال لمحرك احتراق أكبر بكثير، ربما يأتي بسعة ست أسطوانات.

    وحددت شركة بي إم دابليو عام 2023 لطرح هذا الموديل الخارق.

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