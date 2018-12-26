10 ملايين دولار غرامة على BMW

أنسامد - 26 ديسمبر/كانون الأول/ - فرضت حكومة كوريا الجنوبية، 10 ملايين دولار غرامة على شركة صناعة السيارات الألمانية BMW بسبب تعاملها مع سلسلة من حرائق المحركات في سياراتها بالبلاد.



وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنه إضافة إلى فرض الغرامة البالغة 11.2 مليار وون (9.9 مليون دولار)، فإنها ستُحيل القضية إلى المدعين العامين لتحديد ما إذا كان توجيه الاتهامات الجنائية ضروريا.



اندلعت أزمة BMW في كوريا الجنوبية خلال فصل الصيف مع ظهور عشرات التقارير عن اشتعال النيران في سياراتها وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية إن الحرائق كانت نتيجة لمشكلة في أنظمة عادم السيارات وبدأت فحص السيارات التي يمكن أن تكون في خطر.



واشتعلت النيران في أكثر من 50 سيارة لبي إم دبليو في كوريا الجنوبية العام الجاري، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات نتيجة لهذه الحوادث، وأمرت الحكومة السلطات المحلية بحظر قيادة الأفراد أيا من السيارات التي يُحتمل أن تكون معرضة لاشتعال النيران والتي لم تجري الفحوصات عليها.



واكتشفت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة في كوريا الجنوبية للتحقيق في الأمر، أن شركة BMW حاولت إخفاء القضية ثم استغرق منها الأمر وقتا طويلا لاستدعاء 172 ألف سيارة متأثرة، وفقا لوزارة النقل.



