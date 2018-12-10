فورمولا اي ينطلق في السعودية بعد 3 اسابيع

انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ستشهد المملكة انطلاق سباق "السعودية" للفورمولا إي - الدرعية الذي يعدّ افتتاح الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي"، حيث ستهدر محركات سيارات الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) على حلبات مدينة الدرعيّة التاريخيّة المُدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والواقعة في ضواحي العاصمة السعودية الرياض.



كشفت الخطوط السعودية عن طائرة (B777-300)، وهي إحدى طائرات أسطول "السعودية" الحديث والتي غُيّر مظهرها الخارجي وزُينت بشعار سباق السيارات العالمي "فورمولا-إي-الدرعية" لتواكب هذ الحدث.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تمت جدولتها على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية لتجوب أنحاء العالم وتُعرّف بهذه المناسبة، والسباق الذي يعد أبرز سباقات السيارات في العالم، والذي سيُقام في المملكة بين 13 و15 ديسمبر برعاية الخطوط السعودية.



وكانت الخطوط السعودية قد أبرمت اتفاقية في سبتمبر الماضي مع " فورمولا إي " ترعى بموجبها بطولة فورمولا إي الدرعية لعشر سنوات، وسوف يُطلق اسم "السعودية" على الجولة الأولى للسباق في نقلة نوعية لرعاية المناسبات الرياضية عبر رعاية سباقات السيارات العالمية .



