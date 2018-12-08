"نيسان إيجيبت": مصر تحتاج لدعم لإطلاق سيارات كهربائية

أنسامد - 8 ديسمبر /كانون الأول/ - قال كوهي مايدا، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إن تجارة السيارات عالمياً زادت ووصلت حجم مبيعاتها إلى 1.3 مليار سيارة في الفترة الأخيرة.



وتابع مايدا، في كلمته بالقمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات المصري أن السيارات الكهربائية هي الحل الأمثل للسيارات التقليدية التي تعمل بالنزين والديزل، مشيرا إلى أن شركة نيسان من أولي الشركات عالمياً التي تقدم الحلول البديلة بطرحها أول سيارة كهربائية في العام 2010، وتمكنت من تسويق ما يقرب من 38 ألف سيارة حول العام منذ ذلك الحين، وهى أفضل أرقام للمبيعات عالميًا في مجال السيارات الكهربائية.



وأكد مايدا أن نيسان وضعت مؤخراً خطة ممتدة حتى عام 2022 لزيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى مليون سيارة حول العالم.



وأوضح أن الشركة سوقت عددا كبيرا من السيارات الكهربائية في أسواق أوروبا واليابان والصين، وتتوسع حاليًا في 8 بلدن بأمريكا اللاتينية.



وعن نظرته حول أنتشار تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، قال: البنية التحية لا تقتصر على الطرق فقط، ولكن يجب توفير نقاط للشحن في المنازل مثل الهواتف الذكية، ويتم تركيبها في الجراجات.



وأكد أن مصر تحتاج لتقديم دعم كبير لإطلاق السيارات الكهربائية بأسعار تناسب المستهلك.



