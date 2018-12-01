هوندا تختبر النسخة الأولية من السيارة «Urban EV»

مجلس النواب يعرب عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي
على نتائج التحقيقات الجارية في قضية ريجيني
اليمن: الحوثيون يحتلون مستشفى في الحديدة ويحتجزون 12 راهبة
تونس: منفّذة عملية التفجير بشارع بورقيبة بايعت داعش
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تركيا:مذكرة اعتقال بحق 82 عسكريا لصلتهم ب غولن
احتجاجات في فرنسا ضد زيادة الضرائب على الوقود
رئيس الوزراء الإيطالى كونتى يلتقي في أبو ظبي بولي العهد
اول تساقط للجليد في شمال اسبانيا
غزة ..مظاهرات احتجاجية علي الشاطئ في المنطقة الحدودية مع اسرائيل
انقلاب قطار في المغرب علي بعد 20 كم شمال الرباط