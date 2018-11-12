أول فورمولا على أرض عربية

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - الشرق الأوسط يستعد لاستقبال أول فورمولا - إي عالمية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة على الأراضي العربية.



السباق مقرر له أن ينطلق في نهاية العام الجاري، وتحديدًا في شهر ديسمبر القادم.



سيكون هناك العديد من المناسبات الخاصة في هذا السباق العالمي، على رأسها الظهور الأول لسيارة "Gen2" المستوحاة من الطائرة المقاتلة "F22"، وهي السيارة الأولى التي صنعت من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "FIA".



وتتميز السيارة "GEN2" بضعفي سعة تخزين الطاقة والنطاق بالمقارنة مع السيارة الحالية، ويسمح ذلك للسائقين بإنهاء السباق بالكامل، بسرعات أعلى، ومن دون استبدال السيارة في وسط السباق.



