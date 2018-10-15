مكلارين تكشف عن أسرع موديل في تاريخها

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركة مكلارين البريطانية لصناعة السيارات عن تفاصيل أسرع موديل ستطرحه في تاريخها.



وذكر موقع " موتور وان " أن الموديل الجديد سيكون باسم سبييد تيل Speedtail، مع اسم كودي BP23، وأنه سيزود بمحرك هجين من فئة GT سيكون الأقوى في تاريخ شركة مكلارين منذ تأسيسها. واضاف " موتور وان " أن قوة محرك موديل Speedtail تصل لـ987 حصانا.



وقد نشرت الصفحة الرسمية لشركة مكلارين McLaren على موقع فيسبوك الصورة الأولى للموديل الجديد، استعدادا لطرحه نهاية شهر أكتوبر الجاري.



وأشار موقع "موتور وان" الى أن الموديل الجديد سيجمع بين إمكانيات أقوى موديلين تمتلكهما شركة مكلارين وهما موديل P1 وموديل سينا Senna، التابعين لفئة ألتيميت Ultimate التي تصدر عبرها شركة مكلارين McLaren دائما أقوى الموديلات التي تصنعها.



ومن المقرر أن تطرح شركة مكلارين كمية محدودة من موديل سبييد تيل الجديد بعدد 106 سيارة فقط.



