نسخة جديدة من مرسيدس بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - تستعد شركة مرسيدس الالمانية لصناعة السيارات لطرح النسخة الجديدة من موديلها S-Class بحلول عام 2020، ومنحه نظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث، الذي يعد الأكثر تطورا بين أنظمة القيادة التي تعمل بها غالبية السيارات الذكية حاليا، والتي تُصنف غالبيتها ضمن المستوى الثاني. وذكر موقع "موتور وان" أن هذا النظام سيمنح السبق لشركة مرسيدس على حساب شركتي تسلا وجينرال موتورز، اللتين طورتا أبرز أنظمة القيادة الذاتية المعروفة حاليا، وهما نظامان Autopilot الذي طورته تسلا، ونظام Super Cruise الذي طورته جينرال موتورز. وستطلق شركة مرسيدس اسم Conditional Automation على نظامها المتطور للقيادة الذاتية.



