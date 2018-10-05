تويوتا تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة هجينة

انسامد - 5 اكتوبر- تشرين الاول - أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية اليوم / الجمعة / سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصادم.



ويشمل القرار عدة طرازات من السيارتين الهجينتين بريوس واوريس، حيث أعلنت الشركة سحب 1,25 مليون سيارة في اليابان.



وتشمل عملية السحب أيضا 830 ألف سيارة في أمريكا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا.



وقالت الشركة في بيان لها إن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود.



وأوضحت تويوتا "عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم".



