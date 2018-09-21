​موديل جديد من مرسيدس يبدأ الانتاج بصورة رسمية

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - وصل ثالث موديلات مرسيدس AMG بعد موديلي SLS AMG وAMG GT والمتمثل في موديل AMG GT 4-Door Coupe الي خطوط الانتاج في مصنع الشركة في ألمانيا وتم تصنيع السيارة باستثمارات تقدر بواقع 1.5 مليار يورو تستكمل بحلول عام 2020.



وذكرت شبكة السيارات العربية في موقعها علي شبكة الانترنت أن شركة مرسيدس تخطط لاستثمار مبلغ اضافي 702 مليون دولار في الابحاث والتطوير في نفس المصنع في شنيدلفنجن حيث يتم تصنيع نسخ من E-Class وCLS-Class وS-Class بالاضافة الي مايباخ وعائلة AMG GT .



وهذه الاستثمارات يعتقد أنها توجه لتطوير المصنع استعداداً لانتاج السيارات الكهربائية.



ووصفت AMG GT 4-Door Coupe بأنها سيارة رياضية أكثر من كونها سيارة سيدان فاخرة بأربعة أبواب.



وتعتبر AMG GT 4-Door Coupe أقوى سيارات مرسيدس في الوقت الحالي وأعلى الاصدارات GT 63 S تأتي بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 630 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر.



كما يتوقع تقديم نسخة أخرى أكثر قوة تزيد عن 800 حصان وستتوفر AMG GT 4-Door Coupe بسعر يبدأ من 195 ألف دولار.



