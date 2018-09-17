فولكس فاجن تتوقف رسميا عن إنتاج أيقونتها بيتل

أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - أعلنت شركة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات أنها ستتوقف العام المقبل عن إنتاج سيارات "فولكس فاجن بيتل"، حيث تطرح نسختها الأخيرة التي تمثل الجيل الثالث من هذا الموديل في 2019.



ونقل موقع "موتور وان" عن هينريك جيه فوبكين، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "فولكس فاجن جروب أوف أمريكا" إن "فقدان بيتل بعد ثلاثة أجيال، على مدى ما يقرب من سبعة عقود، سيثير مجموعة من المشاعر من عشاق بيتل العديدين".



وأشار إلي أنه في الوقت الذي تتجه فيه الشركة نحو تصنيع السيارات التي تركز على احتياجات الأسرة في الولايات المتحدة وتزيد من استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، لا توجد خطط فورية لأن يكون هناك بديل لبيتل.



لكنه ألمح إلى أن السيارة يمكن أن تعود مرة أخرى في وقت ما، مشيرا إلى إعادة إنتاج حافلة فولكس فاجن الأسطورية "آي دي باس"، واستبعد أن يكون الإنتاج قد توقف للأبد.



وزودت السيارة بيتل Beetle موديل 2019 بمحرك تربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات وبقوة 174 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.



