أستون مارتن تطرح سيارة كهربائية بقوة 610 حصان

أنسامد - 14 سبتمبر /أيلول/ - كشفت شركة أستون مارتن البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة النقاب عن سيارتها الرياضية الكهربائية Rapide E.



وقال موقع "موتور وان" إنه من المقرر طرح السيارة الجديدة نهاية العام القادم.



وأضاف موقع "موتور وان" أن السيارة الجديدة تعتمد على محركين كهربائيين بقوة 610 حصان/950 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون سعة 65 كيلووات ساعة.



وأشار إلى أن شحنة البطارية تكفي لقطع مسافة تبلغ 320 كيلومتر، وتمتاز البطارية بتقنية الشحن السريع 800 فولت، موضحا أن السيارة الجديدة تنطلق من الثبات حتى سرعة 96 كيلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوان.



ويقتصر إنتاج سيارة أستون مارتن Rapide E الجديدة على 155 نسخة فقط.



