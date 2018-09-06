مرسيدس تقتحم عالم السيارات الكهربائية

أنسامد - 6 سبتمبر /أيلول/ - أشعلت شركة مرسيدس الألمانية حرب المركبات الكهربائية ونقلته إلى مستويات مرتفعة بكشفها رسمياً عن أولى سياراتها EQC الكهربائية التي طال انتظارها وذلك في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وكانت مرسيدس قد أعطتنا فكرة عن سيارتها الكهربائية التي من المنتظر أن تدخل في منافسة شرسة مع سيارة أودي إي ترون القادمة وذلك من خلال نسخة جينيريشن EQ الاختبارية والتي تتمتع بمقدمة سوداء ضخمة تحتضن المصابيح الأمامية وشبك التهوية الأمامي.



وعلى الرغم من أن مقدمتها ليست مميزة كنظيرتها المستخدمة في النسخة الاختبارية إلا أنها تتمتع بمصابيح ألياف ضوئية متصلة بمصابيح LED الأمامية وهو ما يعد بإعطاء السيارة مظهراً واضحاً ومميزاً خلال الليل.



