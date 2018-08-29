شفروليه تعيّن السعودية رها محرق لتكون سفيرتها الإقليمية

انسامد - 29 اغسطس / اب / أعلنت شفروليه الشرق الأوسط عن توقيع اتفاقية مع رها محرق، أول سعودية تتسلق جبل إيفرست والقمم السبع، لتكون السفيرة الإقليمية للشركة في الشرق الأوسط. وكانت رها قد صنعت التاريخ حين أصبحت أول امرأة سعودية وأصغر شابة عربية تصل إلى قمة أعلى جبل في العالم عام 2013، وهو إنجاز حققته حين كان عمرها 27 عاماً فقط. و يشير موقع تيربو العرب ..وفي معرض تعليقها على الشراكة الجديدة قالت مولي بيك، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى جنرال موتورز الشرق الأوسط: "نحن فخورون بانضمام رها إلى فريق شفروليه الشرق الأوسط، فهي شابة عربية طموحة وذات شخصية مفعمة بالحيوية تكمّل علامة شفروليه وتجسد شعارها في اكتشاف طرقات جديدة وتخطي الصعاب وتحدي الوضع الراهن".



وبدأ حب رها الكبير للمرتفعات بعد أن تسلقت أعلى قمم القارة السمراء، قمة جبل كليمنجارو. وإلى جانب قمتي إيفرست وكليمنجارو، تسلقت رها ما مجموعه ثمانٍ من أعلى القمم في العالم وأكثرها صعوبة بما في ذلك فينسون ماسيف في القطب الجنوبي، وجبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا، وجبل أكونكاجوا في سلسلة جبال الأنديز الأرجنتينية. وقد قامت رها بـ 14 بعثة استكشافية، وتحمل حالياً 12 سجلاً عالمياً. وقد ألهمت رها، التي ترى بأنها أصبحت نموذجاً يحتذى به بالصدفة، النساء والرجال من مختلف الأعمار في الشرق الأوسط من خلال متابعة شغفها بتسلق الجبال ورياضات المغامرة وإثبات أنها قادرة على تحقيق ما تطمح إليه حين حاول الآخرون إقناعها بعكس ذلك.



