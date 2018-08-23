أودي تحيل محرك السرعة اليدوي الى التقاعد

أنسامد - 23 أغسطس / آب / - أطلقت شركة أودي الألمانية أحدثها مركباتها للعام 2019 واضعة الجير اليدوي الى التقاعد .



وربما لجأت أودي الى هذا القرار بعد تراجع ملحوظ للاقبال على السيارات العاملة بمحرك السرعة اليدوي. وحسب تقرير Car and Driver، فإن 5% وحسب من العملاء في الولايات المتحدة اشتروا A4 بجير يدوي، بالرغم من أنها كانت أبطأ بـ 0.1 ثانية فقط من النسخة الأوتوماتيكية بتسارع من 0-96.5 كم/س خلال 5.1 ثانية، ما يعني فقدان خيار تغيير سرعات الجير بنفسك.



وسيواجه محبو سيارات أودي بالجير اليدوي مشكلة تجديد سياراتهم من اليوم فصاعدا لاعتبار ان الأجدد منها سيكون للعام 2018 فقط. مما يعني عدم وجود أي سيارة أودي جديدة متوفرة بجير يدوي.



