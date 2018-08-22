أستون مارتن تعلن تصنيع نسخ جديدة من سيارة جيمس بوند

أنسامد - 22 أغسطس / آب / - أعلنت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الرياضية والفاخرة، عن إعادة إحياء أيقونتها Goldfinger DB5، التي ظهرت في فيلم جولد فينجر ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.



وحسبما ذكر موقع "موتور وان"، فإن شركة أستون مارتن - Aston Martin ستتعاون مع شركة "مترو جولدن ماير" المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند، وشركة EON وكذلك خبير مشاهد المطاردات السينمائية الحاصل على الأوسكار كريس كوربولد - Chris Corbould، حيث سيجتمعون جميعا لتصنيع النسخة الجديدة من سيارة بوند DB5. وأكد "موتور وان" أن النسخ الجديد من سيارة أستون مارتن DB5 ستكون محدودة، حيث لن تتخطى الـ25 نسخة تباع الواحدة منها بتكلفة 3.5 مليون دولار. ومن المتوقع انطلاق عمليات التسليم الأولى للعملاء في 2020.



