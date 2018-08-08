ألمانيا تطلق أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في 2019

أنسامد - 8 أغسطس/ آب/ - أنجزت شركة "سونو موتورز" في ميونخ، بناء النموذج الأولي الجديد من سيارة "سيون" التي تعمل وتشحن بالطاقة الشمسية.



ويقوم الخبراء الآن باختبار السيارة، إذ تسعى الشركة من خلال مشروعها لمساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها الوطني، وهو 1 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2020 وتمتلك سيون خلايا شمسية مدمجة في هيكلها، مع ما مجموعه 330 خلية شمسية مدمجة في السقف وغطاء المحرك وجوانب السيارة.



وتستطيع السيارة إعادة شحن بطاريتها عندما يصل ضوء الشمس إلى الخلايا الشمسة، سواء كانت على الطريق أو متوقفة في مكان ما.



كما وفرت "سونو موتورز" دعما من خلال منافذ الطاقة التقليدية، بشكل لا يعطل مالكي هذه السيارات في الأيام الملبدة بالغيوم.



وتتميز "سيون" أيضا بجهاز مدمج في لوحة القيادة لتصفية جزيئات الغبار بشكل طبيعي وتنظيم الرطوبة داخل المقصورة.



ومن المقرر إطلاق السيارة في ألمانيا في أواخر عام 2019، وتريد "سونو موتورز"، التي تأسست في عام 2016، أن تكون السيارة متعددة الاستعمالات.



وخصصت الشركة عام 2019 لتاريخ الإنتاج الضخم في أحد مصانعها الألمانية، حيث قام حوالي 5 آلاف شخص حتى الآن بطلبات شراء السيارة الكهربائية، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها من 16 ألف يورو، ما يعادل 18 ألف دولار أمريكي تقريبا.



