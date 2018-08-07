16 مليار دولار غرامة عدم التزام السيارات بمعدلات العوادم

أنسامد - 7 أغسطس / آب /- في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من احتمالات تلاعب شركات صناعة السيارات بنسب معدلات العوادم في سياراتها، لتكون أقل من المعدلات التي يحددها الاتحاد الأوروبي- ذكرت دراسة اقتصادية أن الغرامات التي قد تتكبدها الشركات في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتمكن من الالتزام بمعدلات العوادم الأوروبية الجديدة، بنحو 16 مليار دولار.



وسيبدأ تطبيق قواعد ومعايير عوادم السيارات الجديدة مرحلياً في عام 2020، على أن يتم تطبيقها بشكل كامل في العام التالي.



خلال العام الماضي، طرحت المفوضية اختبارات جديدة لقياس معدلات العوادم في السيارات الجديدة، بعد قيام عدد من شركات إنتاج السيارات ، باستخدام الحاسب الآلي لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.



في حين سجلت معدلات عادم ثاني أكسيد الكربون من السيارات ارتفاعاً في 2017 لأول مرة خلال أعوام، مع قلة إقبال المستهلكين على السيارات التي تعمل بوقود الديزل (السولار) الأقل استهلاكاً للوقود نسبياً، وتزايد إقبالهم على السيارات التي تعمل بوقود البنزين.



وحسب تقرير صدر مؤخراً لمؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية ومقرها في لندن، فإن "تحولاً واسع النطاق في الطلب على السيارات الكهربائية، هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجاوز معايير العوادم الأوروبية الجديدة". مما دفع شركات صناعة السيارات لطرح سيارات كهربائية جديدة، بالإضافة إلى تحسين تكنولوجيا المحركات الحالية لتقليل انبعاثات العوادم.



