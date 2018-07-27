مكلارين تكشف عن أسرع سيارة تنتجها في تاريخها

انسامد - 27 يوليو / تموز - في مقطع فيديو مدته أقل من دقيقة، كشفت شركة مكلارين McLaren البريطانية عن تفاصيل أسرع موديل ستطرحه في تاريخها.



ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن الموديل الجديد سيكون باسم سبييد تيل - Speedtail ، مع اسم كودي BP23، وسوف سيزود بمحرك هجين من فئة GT سيكون الأقوى في تاريخ شركة مكلارين.



وأعلنت الشركة البريطانية عبر المقطع الذي لم تتخط مدته الـ 41 ثانية، أن موعد الكشف عن السيارة الجديدة سيكون في شهر أكتوبر القادم.



وقال موقع "موتور وان" إن موديل سبييد تيل - Speedtail الجديد من مكلارين - McLaren ، سيجمع بين إمكانيات أقوى موديلين تمتلكهما الشركة وهما موديل P1 وموديل سينا - Senna، التابعين لفئة ألتيميت - Ultimate التي تصدر عبرها شركة مكلارين دائما أوقى الموديلات التي تصنعها.



وتصل السرعة القصوى للموديل سبييد تيل Speedtail الجديد لـ 243 ميلا في الساعة.



ووفقا لموقع موتور وان، فإن مكلارين ستطرح كمية محدودة من موديل سبييد تيل الجديد بعدد 106 سيارة فقط.



