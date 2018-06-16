رينو الفرنسية تعتزم تقليص تواجدها في إيران

أنسامد - 16 يونيو/حزيران/ - أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، أنها تعتزم تقليص وجودها فى إيران لكنها لن تنهيه بشكل تام، وذلك رغم إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد طهران.



وقالت الشركةإنها لن تتخلى عن وجودها فى إيران، لكن إذا اضطررت لتقليص نشاطها سنحتفظ بوجود محدود عن إقتناع بأن هذه السوق ستفتح من جديد فى وقت ما، وأن بقاءها فى إيران سيمنحها بالتأكيد أفضلية.



وتحظى "رينو" بحضور قوى فى إيران حيث تتخطى مبيعات الشركة هناك 160 ألف سيارة سنويا، كما بلغ مجموع مبيعات الشركة فى العالم 3.76 مليون سيارة.



وقد أعلنت واشنطن في مايو الماضي إنسحابها من الاتفاق النووى الموقع بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وقررت إعادة فرض عقوباتها على طهران وكل الشركات التى تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، ممهلة هذه الشركات بين 90 و180 يوما للخروج من إيران.



