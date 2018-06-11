بورش تعلن عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها

انسامد - 11 يونيو / حزيران - كشفت شركة بورش الألمانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن أول سيارة كهربائية من انتاجها ستطرحها في الأسواق في العام القادم.



ووفقا لموقع اوتوبلس، فإن الشركة الألمانية ستطلق اسم "تايكان" أي الحصان الصغير المفعم بالحيوية، على السيارة الجديدة التي ستطرح في الاسواق العام القادم.



وستكون سيارة تايكان مزودة بمحركين كهربائيين يولدان قوة مجتمعة تصل إلى أكثر من 600 حصان ، ما يسمح لها بالانطلاق من وضعية السكون إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، بينما يمكنها الوصول لسرعة 200 كيلو متر في الساعة بأقل من 12 ثانية فقط..



وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 500 كيلو متر بشحنة واحدة، ويمكن إعادة شحنها جزئيا في وقت قياسي.



