تعديلات علي مازيراتي جيبلي الإيطالية من نوفيتك الألمانية

انسامد - 6 يونيو / حزيران - حصلت سيارة مازيراتي جيبلي الإيطالية على تعديلات مبهرة من قبل شركة نوفيتك الألمانية الشهيرة، زادت من تميزها كسيارة سيدان رياضية عالية الأداء كما ورفعت من قوتها بشكل ملحوظ.



وعلمت نوفيتك ترايدينته على تعديل سيارة جيبلي إس بنسختيها ذوات الدفع الخلفي والدفع الرباعي للعجلات، حيث زودت مازيراتي هذه السيارة بالأساس بمحرك V6 بسعة 3.0 لترات والذي يولد قوة 430 حصاناً ولكن هذه الأحصنة قد ازدادت بعد التعديلات.



و يقول موقع تيربو ان أول ما تألقت به هذه الجيبلي هو موزع الهواء الأمامي من الكاربون فايبر والحواف الجانبية السفلية بالإضافة إلى موزع الهواء الخلفي والجناح الرياضي المصنوع أيضاً من الكاربون فايبر، ولن ننسى الجنوط بقياس 22 إنش مكونة 10 أضلع رفيعة بتصميم جميل.



أما من الداخل فتزينت جيبلي بجلد الكانتارا بالأضافة إلى الخشب الأنيق والكاربون فايبر الذي يطغى على أغلب أجزاء المقصورة وخاصة الكونسول الوسطي والأبواب.



اصبح محرك سيارة جيبلي إس الآن يولد قوة 496 حصاناً و660 نيوتن لكل متر من عزم الدوران أمر الذي رفع سرعتها القصوى من 286 كلم/س إلى 296 كلم/س وهذا لنسخة الدفع الكلي للعجلات والتي أصبحت تتسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 4.4 ثوانٍ أي أسرع من النسخة العادية بـ0.3 أجزاء من الثانية.



