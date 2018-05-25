بيجو 508 الجديدة:السيدان الأصلية

أنسامد - 25 مايو/آيار - طرحت شركة بيجو الفرنسية سيارتها الجديدة PEUGEOT 508 في سلسلة محدودة من نسختهاالأولى من سيارة سيدان الأصلية بتصميم جريء، تقدم جودة تصميم لا تقاوم وخصائص تكنولوجية عالية المستوى، لتجربة قيادة ثرية.



وقال موقع بيجو، أنه بفضل شكلهاالمنخفض الديناميكي وواجهاتها الأمامية القوية وتصميها وخطوطهاالضخمة الحادة، تفتح سيارة PEUGEOT 508 premium سيدان الجديدة حقبة جديدة من السيارات الرياضة الأنيقة. وتعزز خطوطها المنحوتة والشبكة الأنيقة الأمامية وأضوائها الجديدة روح بيجو 508 المفعمة بالحيوية والجرأة والإبتكار.



وبفضل الكفاءة التي تتمتع بها محركات PureTech أو BlueHDi سعة 6،2 يورو وناقل الحركة الأوتوماتيكي EAT8i 8 سرعات ، تجمع PEUGEOT 508 الجديدة بين الطاقة وانبعاثات CO2 الخاضعة للرقابة.



مع وجود كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء في مقدمة السيارة، تتيح لك هذه السيارة تقنية Night Vision لكشف المشاة أو الحيوانات على الطريق بشكل أفضل أثناء الليل. وهي مجهزة بأحدث معدات السلامة والمساعدة للسائق، لذا فإن سيارة PEUGEOT 508 سيدان الجديدة تتجاوز خبرتك في مجال التكنولوجيا العالية.



