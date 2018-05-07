مجموعة"بس اس ايه":تقنية جديدة للإرسال الكهربائي في المستقبل

أنسامد - 7 مايو /آيار - تم اختيار Punch Powertrain لتوفير أحدث جيل من نظام DCT الإلكتروني الحاصل على براءة الاختراع بحلول عام 2022 كجزء من خطة كهربة PSA Group.



ووفقا لبيان PSA Group اليوم الإثنين، هذا الصندوق ذو انتقال ثنائي القابض المكهرب - هجين DT2 - مع محرك 48V سيكون متاح في نماذج MHEV نوع (هجين معتدل من السيارات الكهربائية) وﺗﺟري اﻟﺷرﮐﺗﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﻣﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ أﺣد ﻣواﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ PSA وﺗوﺳﯾﻊ ﺷراﮐﺗﮭﻣﺎ.



مجموعة PSA: مجموعة ملتزمة بالكهرباء قامت مجموعة PSA بتسريع تحولها إلى المركبات المكهربة (الهجينة والكهربائية) بهدف كهربة 100٪ من خطوط إنتاجها بحلول عام 2025. إن اختيار Punch Powertrain كمورد للصناديق المكهربة الجيل القادم هو بالتالي خيار استراتيجي رئيسي.



DCT: علبة تروس مرجعية مزدوجة القابض يكمن السبب الرئيسي للشركة المصنعة في إبرام اتفاقية تعاون مع Punch Powertrain في التصميم الثوري لعلبة التروس المزدوجة القابض الحاصلة على براءة اختراع والتي تقلل من عدد المكونات وبالتالي وزن وحجم الكل. كما يوفر هذا الصندوق مستوى ممتازا من الأداء وتقليل استهلاك الوقود بتكلفة تنافسية. وسيقوم صندوق الجيل التالي ، بتركيب 48 فولت ، بتزويد نماذج مجموعة PSA المستقبلية. وبفضل خصائصه الاستثنائية ، يصبح هذا الصندوق مرجعا في علبة التروس ذات القابض المزدوج في قطعة المركبات التجارية الخفيفة وسيارات الركاب.