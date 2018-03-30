وصول أول شُحنة "سيارات كهربائية" لمصر

أنسامد - 30 مارس/اذار - أكد محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، أن السيارات المقرر تقديمها بأول صالة عرض للسيارات الكهربائية في مصر، وصلت بالفعل إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقا لموقع مصراوي.



وقال بدوي في تصريحات لـ"مصراوي" إنه من المقرر استلام السيارات المخصصة لصالات العرض خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركي وتسديد الرسوم المقررة.



وأضاف أن شحنة السيارات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية مكونة من ثلاث سيارات، اثنتان منها تيسلا موديل S والثالثة نيسان Leaf.



وأوضح بدوي أن الخطة التسويقية لـ"ريفولتا" تقضي بافتتاح أول صالة عرض رئيسية للسيارات الكهربائية في مصر مطلع يوليو القادم.



وردًا على تقديم تسهيلات جمركية لاستيراد السيارات الكهربائية، أكد الرئيس التنفيذي لـ"ريفولتا" أن جميع السيارات الكهربائية معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية، وفقًا لقرار الحكومة المصرية الصادر في عام 2015.



وكشفت ريفولتا في وقت سابق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن السيارات التي ستوفرها للمستهلكين، وهي تيسلا موديل إس 75D، تيسلا موديل إس 100D وتيسلا موديل إس P100D وتيسلا موديل إكس P100D وتيسلا موديل إكس 75D وهيونداي أيونيك BASE وهيونداي أيونيك Premium ونيسان e-NV200 ونيسان e-NV200 Combi ونيسان e-NV200 interior.



كانت شركة ريفولتا إيجيبت افتتحت مطلع شهر فبراير أول نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مصر وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية وشركة شنايدر الفرنسية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع تغطية مصر بنقاط الشحن في 7 محافظات بإجمالي 65 نقطة شحن.



