غونتر يختتم تجارب الفورمولا 2 في البحرين في الصدارة

أنسامد - 23 مارس/اذار - سجّل ناشئ مرسيدس وسائق أردين ماكسيمليان غونتر الزمن الأسرع خلال اليوم الأخير من التجارب التحضيرية للفورمولا 2 المُقامة في البحرين.



ووفقا لشبكة موتور سبورت، أحرز غونتر زمنًا وقدره دقيقة و42.756 ثانية، أقلّ بـ0.02 ثانية من الزمن الأسرع الذي سجّله أرجون مايني يوم أمسٍ الخميس.



وقد سجّل غونتر زمنه الأسرع خلال الساعة الأولى من الحصّة، لينتقل التركيز بعد ذلك إلى مُحاكاة السباق والتمرّن على وقفات الصيانة.



المركز الثالث كان من نصيب جورج راسل المدعوم من قِبَل مرسيدس، متقدّمًا على زميله ضمن صفوف "آرت" جاك أيتكن.



فيما ذهب المركز الخامس إلى سائق "كارلين" سيرغيو سيتي كامارا، أمام ناشئ هوندا تاداسوكي ماكينو ومايني.



وأكمل لوكا غيوتو، أليكساندر ألبون ونيري فوكوزومي ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام أنطونيو فوكو ولاندو نوريس.



وقد شهد أداء فريق "بريما" تراجعًا كبيرًا، حيث حلّ نيك دي فريز في المركز الـ16.



يُشار إلى أنّ الجولة الافتتاحية لموسم 2018 من بطولة الفورمولا 2 ستُقام على ذات الحلبة البحرينية في غضون أسبوعين ضمن حزمة السباقات الداعمة لجائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد.



