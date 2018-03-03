سباقات فورميولا وان لموسم 2018 تبدأ في استراليا والبحرين

انسامد - 3 مارس / اذار - يبدأ موسم سباقات «فورميولا وان» على بطولة العالم هذا العام بسباق ملبورن في أستراليا يوم 25 مارس (آذار) الجاري، يليه سباق البحرين على حلبة الصخير يوم الثامن من أبريل (نيسان). وبعد 21 جولة في أنحاء العالم خلال العام الجاري يختتم الموسم في أبوظبي على حلبة ياس مارينا يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني).



ووفقا لموقع صحيفة الشرق الاوسط، سوف تدخل على سيارات الموسم الجديد بعض التعديلات على السيارات تشمل المزيد من تجهيزات الحماية للسائقين. وهناك العديد من الأفكار التي تدرسها الشركة الجديدة المشرفة على السباقات التي اشترتها من منظم السباقات المعروف بيرني إيكلستون. من هذه الأفكار تشجيع العدالة في السباق بتحديد ميزانية موحدة للفرق، ومنع الاستعراضات النسائية قبل السباقات، ورفع صوت المحركات بعد شكوى الجمهور من انخفاض الصوت أثناء السباق.



