افتتاح أول ستوديو لشركة بورش في الشرق الأوسط

انسامد - 28 فبراير / شباط - تم مؤخراافتتاح أول ستوديو لشركة بورش في الشرق الأوسط، في بيروت . يقع الاستديو الاستوديو علي بعد 45 ثانية فقط من فندق الفور سيزون . يهدف هذا الستوديو الجديد الى توفير مكان يتم عرض به منتجات بورش المختلفة لزبائنه القيمين في لبنان.



ما الهدف الأساسي وراء ستوديو بورش؟ ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بورش ديش بابك أنه قبل عدة سنوات، كان الناس يزورون المعرض حوالي 8 مرات قبل أن يقوموا بشراء سيارة، فكم مرة تقوم أنت بزيارة المعرض قبل شراء سيارتك؟ وفقاً للإحصاءات الأخيرة، شهد هذا الرقم انخفاضاً حاداً لا يزيد عن الضعف، وهذا التغيير لم يغير في القواعد فقط للوكلاء في المنطقة، وإنما على مستوى العالم.



وتميز الستوديو من الداخل بعيداً عن السيارات، بإمكانية تخصيص سيارتك البورش التي تريد امتلاكها حسب رغبتك، من لون المفتاح الى التصاميم الداخلية واللون الخارجي، بالإضافة الى إمكانية شراء بعض البضائع الخاصة بعلامة بورش مثل المحافظ، وكفارات الهواتف، وحاملة البطاقات، وأكواب الاسبريسو، والعديد من الأشياء الرائعة.



والى جانب الستوديو، فتحت بورش محطة شحن خاصة فقط لمجموعة سياراتها الكهربائية ، حيث يمكنك زيارة الاستوديو والتمتع ما في داخله من بضاعة والتعرف على الموديلات الجديدة والتحدث الى أخصائي بورش أو حتى أخذ كوباً من القهوة في الكافتيريا الموجودة في الداخل والاسترخاء وذلك أثناء شحنك لسيارتك.



هناك خط أحمر يمتد داخل الستوديو، ليس أي خط أحمر وضع فقط من أجل الزينة، وإنما هو اللون الدقيق لسيارة بورش جي تي اس الأحمر.



قال ديش في الوقت الحالي، سيكون لدينا مزيجاً من المحركات الاحتراق، والهجينة، والكهربائية الكاملة، ونظراً لطبيعة الأسواق التي نعمل بها، لا يمكننا التوجه مباشرة الى السيارات الكهربائية".



