إحياء أسطورة"الباجي الصحراوية" ب"هيونداي كايت" في جنيف

أنسامد - 24 فبراير /شباط/ - أسطورة سيارة "باجي الصحراوية" قد ولدت من جديد... قدم المعهد الأوروبي للتصميم لأول مرة في معرض جنيف للسيارات مفهوم السيارة والعربة التي تجمع بين العملية والمتعة، بالتعاون مع مركز التصميم الأوروبي هيونداي.



وتعتبر هذه السيارة الجديدة "هيونداي كايت" منتج ومشروع مجموعة دولية من المصممين الشباب الحاصلين على درجة الماجستير في وسائل النقل من معهد التصميم الأوروبي في تورين.



وقد طلب من هؤلاء المصممين تصميم سيارة ممتعة تحقق في نفس الوقت وظيفيتها، تجمع بين الراحة والمتعة لكلا الراكبين. كانت نقطة البداية "عربات الباجي الصحراوية" أو"عربة الكثبان الرملية".



بعد أشهر من العمل المكثف، شكلت عربة"هيونداي كايت"والتي تحتوي على سيارتين في واحدة: باجي تصبح عربة جيت ذات مقعد واحد للتزلج على الماء، أي سيارة تعمل على الأرض والماء وتحمل إسم الهواء وهو "كايت" (طائرة ورقية) وقوة دفع الوحدتين (الباجي والجيت-سكي) كهربائية:للوحدة الأرضية هناك أربعة محركات "براشليس" ذاتية الدفع، في حين تتمتع الجيت-سكي بقوة دفع عن طريق نظام توربينة الماء.



