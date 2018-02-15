إطلاق بطولة الخليج للسيارات الرياضية في موسم 2018-2019

انسامد - 15 فبراير / شباط - أعلنت الشركة المنظمة لسباق الخليج 12 ساعة إطلاق مشروعها الجديد المتعلق بإقامة بطولة الخليج للسيارات الرياضية حيث سيبدأ الموسم الأوّل منها في 2018/2019.



تتألّف البطولة الجديدة من خمس جولات، حيث ستضمّ كُلّ جولة سباقَين لمدّة ساعة لكل منهما على حلبتَي دبي أوتودروم ومرسى ياس وذلك انطلاقًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وحتى شهر فبراير/شباط 2019.



وقد قال المنظمون بأنه تمّ اختيار الإمارات العربية المتحدة لما تمثّله من سهولة في إقامة السباقات على حلبتَين مختلفتَين من دون تعقيدات لوجستية إذ سيتمّ الانتقال في المواسم المقبلة إلى الحلبات العربية الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وغيرها.



وتُعتبر بطولة الخليج للسيارات الرياضية بطولة وطنية حيث ستفتتح أبوابها أمام المواهب المحليّة، ومع ذلك فإنّ باب المشاركة سيكون مفتوحًا بالنسبة للسائقين العالميين الذين سيتمكنون من المشاركة تحت طقس معتدل في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء الأوروبي.



وستمنح هذه البطولة السائقين المحليين فرصة للمنافسة مع تسهيل إمكانية حصولهم على رخصة دولية للمشاركة في الأحداث العالمية المتعلقة برياضة السيارات.



تهدف البطولة الجديدة إلى جذب أبرز المصانع والشركات حيث ستُشارك نخبة من سيارات الـ"جي تي" في البطولة فضلاً عن نماذج من سيارات أخرى. وسيُسمح للفرق بالمشاركة بسائق واحد أو اثنين.



ومن أجل تحديد النتيجة النهائية سيتمّ اختيار أفضل ثلاث نتائج لكُلّ سائق في نهاية الموسم، كما سيتمّ تتويج الفرق والمصانع الفائزة.



وقال أندريا فيكاريلي مروّج البطولة الجديدة "إنّ المشروع الجديد هو نتيجة للعديد من الاجتماعات والكثير من العصف الذهني خلال الأشهر القليلة الماضية مع أصحاب القرار المحليين ومنهم نادي الإمارات للسيارات والسياحة، دبي أوتودروم، حلبة ياس مارينا، والفرق المحلية في الإمارات العربية المتحدة وبعض الفرق الأوروبية الرئيسية".



وأضاف "نعتقد بأنّ هذه البطولة الجديدة ستكون منصة مثالية لتطوير رياضة السيارات في الإمارات العربية المتحدة خاصةً وفي منطقة الخليج عمومًا".



