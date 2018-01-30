الرياض تستضيف سباق الأبطال العالمي للسيارات.. الجمعة القادم

انسامد 30 يناير / كانون ثاني - تستضيف العاصمة الرياض بطولة سباق الأبطال العالمي للسيارات الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأفضل متسابقين في سباقات السيارات حول العالم علي ستاد الملك فهد الدولي يومي الجمعة و السبت القادمين ، وقرر رئيس مجلس ادارةالهيئة العامة للرياضة ، تركي بن عبد المحسن ال الشيخ دخول الجماهير ( شباب و عائلات )للاستاد مجانا .



من جهة ثانية قام الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الاوليمبية السعودية بجولة تفقدية لمقر السباق حيث وقف علي التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الاستاد لاستقبال المنافسات والتاكد من سفلتة المسارات المخصصة للسيارات في حلبة السباق ، ووفق احدث الاساليب المعتمدة دوليا ومتابعة جميع وسائل السلامة اللازمة التي يحرص علي تطبيقها الاتحاد الدولي للسيارات.



و سيحظي مشجعو و محبو السيارات بفرصة سانحة لمشاهدة الحدث الكبير والفعاليات التي ستقيمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وفق برنامج ترفيهي معد لجميع الاعمار وفعاليات مصاحبة للسباق لكل الزائرين والجمهور وسيقيم الاتحاد السعودي السعودي للسيارات و الدراجات النارية و السيارات الكلاسيكية.



و سيتنافس يوم الاربعاء في الدور النهائي من سباق الابطال فاكتور تحدي المهارات ثمانية متسابقين من المملكة و الشرق الاوسط قبل المشاركة في سباقس الامم و الابطال .



يذكر ان هذه البطولة العالمية في سباقات السيارات تاتيمن تمرات مذكرة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها اخيرا تركي ال الشيخ مع رئيس الشركة القائمة علي الحقوق فريدريك جونسون.



