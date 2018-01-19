انطلاق رحلة سيارات كهربائية بين الإمارات وعمان

انسامد - 19 يناير / كانون ثاني - انطلقت امس الخميس من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنعقد في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة رحلة السيارات الكهربائية 2018 "EVRT" بين الامارات وسلطنة عمان وذلك بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.



وقامت بإعطاء إشارة الانطلاق نيكي شيلدز عالمة ومقدمة لسباقات الفورمولا أي بمحطة ال"سي ان ان" والتي تولت إدارة مؤتمر التنقل المستدام الذي تنظمه شركة "أي في ار تي جلوبل".



ووفقا لوكالة الانباء الاماراتية، تستغرق الرحلة تسعة أيام وتمتد لمسافة 1217 كلم بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان دون استهلاك قطرة وقود واحدة وذلك لترويج السيارات الكهربائية ودعم تسريع وتيرة الاعتماد عليها من أجل بناء مجتمعات ذكية ومستدامة.



وألقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة كلمة ترحيبية خلال الفعالية التي شهدت أيضا كلمات لمشاركين آخرين كان من ضمنهم بين بولين شريك مؤسس ومدير عام "أي في ار تي جلوبل" ووسام علاوي الرئيس التنفيذي لشركة "جرين باركينج" ومولي بيك رئيس التسويق في جنرال موتورز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأدريان وايت مدير تسويق الشراكات في مجموعة فنادق انتركونيننتال.



