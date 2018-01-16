الفرنسي ماتيو سيرادوري في الأول في رالي أفريكاإيكو رايس

انسامد - 16 يناير / كانون ثاني - في رالي أفريكا إيكو رايس للسيارات و الشاحنات فقد حل الفرنسي ماتيو سيرادوري في المركز الأول بوقت قدره 6 ساعات و 3 دقائق و 9 ثواني. المركز الثاني كان من نصيب الفرنسي أيضاً توماس باسكال بفارق 3 دقائق و 11 ثانية عن مواطنه سيرادوري. و حل في المركز الثالث الكازاخستاني كنات شاغيروف بفارق 9 دقائق و 14 ثانية .



المرحلة الثامنة انطلقت من أموجار لتعود إلى نقطة الانطلاق على مسافة 498 كلم.



وقد فاز بالمرحلة الثامنة في الدراجات النارية النرويجي يولفالستر بال أندرس بوقت قدره 6 ساعات و 29 دقيقة و 10 ثواني، متفوقاً في ذلك على البريطاني نيولاند أندرو الذي حل في المركز الثاني بفارق 28 دقيقة و 39 ثانية. أما دو جيزوز سوزا الابن فقد حل ثالثاً بفارق 32 دقيقة و 8 ثواني ، فيما حل دو سوزا الاب رابعاً.



أفادت مصادر من منطقة الكركرات، أن المشاركين في رالي إفريقيا إيكو ريس، قد اجتازوا المنطقة دون أدنى مشاكل على الرغم من تهديدات جبهة البوليساريو بمنعه طيلة الأيام القليلة الماضية.



ومن جانب آخر سبق لمنظمين من السباق اجتياز الكركرات ليتلوها مرور المشاركين وآلياتهم بشكل عادي على مرأى ومسمع من عناصر البعثة الأممية "المينورسو" المكلفين بمراقبة الوضع.



ويأتي ذلك بعد يومين من بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه بوجوب عدم عرقلة الحركة المدنية والتجارية في المنطقة، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع الراهن بالقطاع العازل.



وكان الممثل المغربي الدائم بالأمم المتحدة عمر هلال، قد أكد خلال تصريحات صحفية ، أن استفزازات جبهة البوليساريو تتناقض وجهود المبعوث الأممي للملف هورست كولر، مشيرا أن المملكة لن تسمح بتغيير الوضع القائم باعتبار تواجد البوليساريو خرقا للإتفاقيات المعمول بها.



