باناسونيك جاكوار يستعد لخوض تحدي المغرب للـ فورمولا اي

بعد نجاحه باعتلاء منصة التتويج في هونغ كونغ، يتوجه فريق باناسونيك جاكوار إلى مدينة مراكش المغربية للمشاركة في السباق القادم من بطولة العالم للسيارات الكهربائية فورمولا اي التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، وسيتواجد زميلنا صهيب شعشاعة لأول مرة في المغرب لينقل لكم هذا الحدث العالمي إن شاء الله .



وينطلق السباق الثالث لهذا الموسم في 13 يناير الجاري على حلبة مولاي الحسن العالمية لسباق السيارات قبل أن يشق طريقه عبر شوارع مراكش، ويعتبر هذا السباق واحداً من أطول مسارات البطولة بمسافة 1,86 ميل (3 كم)، الأمر الذي يستوجب من الفرق إعطاء الأولوية لمسألة إدارة الطاقة.



وحقق الفريق البريطاني بدايةً قويةً في هونغ كونغ بحصده نفس عدد النقاط التي سجلها خلال الموسم الثالث بكامله. وكانت بشائر ذلك واضحة مع حرص البطل السابق نيلسون بيكيه الإبن على تكريس خبرته ومعرفته لضمان النقاط الأولى للفريق هذا الموسم. وفي السباق الثاني، بلغ ميتش إيفانز جولة سوبر بول Super Pole للمرة الأولى وقاد فريقه إلى اعتلاء منصة التتويج لأول مرة في بطولة "فورمولا إي".



وقال نيلسون بيكيه الإبن بهذا الخصوص: "تخطينا جميع التوقعات في سباقي الأول مع فريق باناسونيك جاكوار خلال عطلة نهاية الإسبوع.



وأن نبدأ الموسم بتسجيل النقاط فهذه مسألة إيجابية بلا شك، ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك. وسأتعاون مع ميتش بشكل وثيق في مراكش لمنافسة الفرق المتصدرة وكسب المزيد من النقاط. لقد أظهرنا إمكاناتنا في هونغ كونغ؛ ولكن الموسم لا يزال طويلاً، وأمامنا الكثير من التحسينات التي يمكننا القيام بها".



من ناحيته قال ميتش إيفانز: "كان سباق هونغ كونغ بدايةً مشوقةً لهذا الموسم وحافزاً عظيماً بالنسبة لـ 'جاكوار'. وتبدو سيارة جاكوار I-TYPE 2 أسرع بكثير من سيارة الموسم الماضي، حيث يمكنك أن تشعر بفوائد التغييرات التي قمنا بها". وأضاف إيفانز: "إن حلبة مراكش مختلفة تماماً، ولهذا علينا خوض السباق القادم بكفاءة وتنافسية أكبر. صحيح أن كسب النقاط في بطولة 'فورمولا إي' يتطلب الكثير من العمل الشاق، ولكننا لا نخشى ذلك على الإطلاق".



وكان فريق باناسونيك جاكوار قد أعلن مؤخراً عن اختيار بول دي ريستا وبترو فيتيبالدي لقيادة سيارة جاكوار I-TYPE 2 لصالح الفريق البريطاني في إختبار "فورمولا إي" للسائقين الجدد، وذلك يوم الأحد 14 يناير بعد سباق مراكش للسيارات الكهربائية.



من جانبه، قال جيمس باركلي، مدير فريق باناسونيك جاكوار: "حقق فيتيبالدي موسماً رائعاً مع تتويجه مؤخراً بلقب بطولة 'فورمولا في 8 3,5'، كما سيجلب دي ريستا خبراته التي اكتسبها من مسيرته في سباقات 'فورمولا 1'، الأمر الذي يوفر لـ 'جاكوار' فرصة ممتازة لاختبار سيارة جاغوار I-TYPE 2 مع سائقين جدد والاستمرار بتحسين أدائنا كفريق. ونتطلع إلى استقبال السائقين الجديدين في الفريق لخوض تجربتهم الأولى في 'الفورمولا إي'.



